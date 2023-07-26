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ФК «Сочи» на выезде обыграл «Факел» в Кубке России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-vyezde-obygral-fakel-v-kubke-rossii
ФК «Сочи» на выезде обыграл «Факел» в Кубке России
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 1 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел 26 июля в Воронеже на стадионе на Центральном стадионе. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Сочи».

Счет в матче на 21 минуте открыл полузащитник «барсов» Мигель Силвейра, замкнув головой отличный навес с правого фланга.

На 28 минуте защитник «Факела» Василий Черов сравнял счет в матче.

На последней добавленной минуте первого тайма полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов снова вывел команду вперед в счете. Он вошел в штрафную площадь соперника и отправил мяч в дальний угол ворот после эффектного дриблинга.

На 78 минуте защитник гостей Кирилл Заика забил третий для своей команды гол после успешной комбинации.

После этой победы «Сочи» занимает 2 место в группе А Пути РПЛ Кубка России. Следующий матч «барсы» проведут 30 июля на выезде против «Краснодара» в РПЛ.

Читайте также: ФК «Сочи» и «Зенит» обменялись вратарями. Основной вратарь «Сочи» — 25-летний Денис Адамов перешел в «Зенит», а 24-летний голкипер «сине-бело-голубых» Никита Гойло перешел в стан «барсов» на правах аренды.

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