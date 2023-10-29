ФК «Сочи» на выезде проиграл «Пари НН» со счетом 0:1
Спорт
29.10.2023 16:06
Игра в рамках Российской Премьер-Лиги между ФК «Сочи» и нижегородским «Пари НН» прошла 29 октября в Нижнем Новгороде.
Встреча завершилась победой хозяев поля. Гол на 38 минуте игры забил полузащитник Николай Калинский.
«Пари НН» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 20 очками. ФК «Сочи», с девятью очками, находится на последнем месте в турнирной таблице. Следующую игру ФК «Сочи» проведет 6 ноября с московским «Динамо».
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