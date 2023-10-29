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ФК «Сочи» на выезде проиграл «Пари НН» со счетом 0:1

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-vyezde-proigral-pari-nn-so-schetom-0-1
ФК «Сочи» на выезде проиграл «Пари НН» со счетом 0:1
Фото t.me/Sochipfc

Игра в рамках Российской Премьер-Лиги между ФК «Сочи» и нижегородским «Пари НН» прошла 29 октября в Нижнем Новгороде.

Встреча завершилась победой хозяев поля. Гол на 38 минуте игры забил полузащитник Николай Калинский.

«Пари НН» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 20 очками. ФК «Сочи», с девятью очками, находится на последнем месте в турнирной таблице. Следующую игру ФК «Сочи» проведет 6 ноября с московским «Динамо».

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