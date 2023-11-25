ФК «Сочи» на выезде крупно проиграл «Зениту», оставшись на последнем месте в РПЛ

Матч 16 тура Российской премьер-лиги прошел днем 25 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита».

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма, отличился защитник Родригао. На 58 минуте Вильсон Изидор удвоил преимущество в счете. Еще один гол забил Андрей Мостовой — на 89 минуте.

После этого поражения «Сочи» остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 10 набранным очками. Следующий матч «барсы» проведут 2 декабря на домашнем стадионе против «Крыльев Советов».

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