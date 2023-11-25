ПФК «Кубань» на выезде одержал волевую победу над «Соколом»

Матч 20 тура Первой лиги прошел 25 ноября на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Кубани».

«Сокол» открыл счет в матче на 28 минуте, благодаря голу Никиты Козловского. «Кубань» сравняла счет уже в конце первого тайма, отличился Илья Грузнов.

После перерыва «желто-зеленые» поразили ворота соперника еще дважды: на 47 минуте отличился Альберт Шарипов, а на 63 минуте снова забил Грузнов, оформив дубль.

После этой победы «Кубань» набрала 20 очков и поднялась на 15 место в турнирной таблице Первой лиги, покинув зону вылета. Следующий матч «желто-зеленые» проведут в начале марта против ярославского «Шинника».

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