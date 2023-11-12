ФК «Сочи» на своем стадионе проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги прошел 12 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра завершилась со счетом 0:2.

Счет на 39-й минуте открыл полузащитник гостей Руслан Безруков.

На 54-й минуте матча полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку за фол на Мирлинде Даку, покинул поле, и «южане» остались вдесятером. После чего форвард «Рубина» Мирлинд Даку удвоил счет.

После 15-го тура «Сочи» по-прежнему остается на последнем месте турнирной таблицы РПЛ.

Следующий матч РПЛ «Сочи» предстоит против «Зенита». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 25 ноября.

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