Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФК «Сочи» на своем стадионе проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-svoem-stadione-proigral-rubinu-v-matche-rpl
ФК «Сочи» на своем стадионе проиграл «Рубину» в матче РПЛ
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги прошел 12 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра завершилась со счетом 0:2.

Счет на 39-й минуте открыл полузащитник гостей Руслан Безруков.

На 54-й минуте матча полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку за фол на Мирлинде Даку, покинул поле, и «южане» остались вдесятером. После чего форвард «Рубина» Мирлинд Даку удвоил счет.

После 15-го тура «Сочи» по-прежнему остается на последнем месте турнирной таблицы РПЛ.

Следующий матч РПЛ «Сочи» предстоит против «Зенита». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 25 ноября.

Читайте также: ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 15-го тура РПЛ и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях