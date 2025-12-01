ФК «Сочи» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

Заключительный матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между ФК «Сочи» и махачкалинским «Динамо» прошел 1 декабря на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Главный арбитр матча Егоров дважды отменил гол в ворота «Сочи». На 19‑й минуте Гамид Агаларов точно пробил по воротам хозяев поля, но гол был отменен из‑за офсайда. На 34‑й минуте матча Егоров отменил гол Джавада из‑за игры рукой.

До конца матча ситуация на поле не изменилась.

По итогам матча у ФК «Сочи» — 9 очков, он остался на последнем месте в турнирной таблице.

Следующую игру, последнюю перед зимним перерывом, ФК «Сочи» проведет на домашнем поле, на стадионе «Фишт». Команда сыграет с московским «Локомотивом» 7 декабря, начало матча — в 16:30.

