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ФК «Сочи» на матче с «Уралом» вручил футболку Кристиана Нобоа юному болельщику из Кургана

Спорт
31.08.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-matche-s-uralom-vruchil-futbolku-kristiana-noboa-yunomu-bolelshhiku-iz-kurgana
ФК «Сочи» на матче с «Уралом» вручил футболку Кристиана Нобоа юному болельщику из Кургана
Фото t.me/Sochipfc

Мальчику уже дарили футболку полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа 30 июля после домашнего матча с «Ахматом», но тогда форму футболиста у ребенка грубо выхватил взрослый мужчина в футболке ФК «Краснодар».

Инцидент прошел незамеченным, но позже начальник команды «Сочи» Дмитрий Пучков и сотрудник медиаслужбы Нарек Торосян увидели резонансный видеоролик в социальных сетях. Они нашли мальчика, который оказался жителем Кургана, и пригласили его на матч, где юноше вручат новую майку.

Футболку Кристиана Нобоа мальчику из Кургана вручили 31 августа во время выездного матча с «Уралом» в Екатеринбурге.

«Герой дня сегодня — этот мальчик, который преодолел путь в 370 км ради своей мечты», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Сочи».

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