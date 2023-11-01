ФК «Сочи» дома обыграл «Факел» и вышел в плей-офф Кубка России

Матч 6 тура Пути РПЛ Кубка России прошел вечером 1 ноября на стадионе «Фишт».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сочи». В составе хозяев поля отличились Никита Бурмистров — на 28 минуте и Тимофей Маргасов — на 42 минуте.

После этой победы «Сочи» набрал 8 очков и занял 3 место в группе А. Команда обеспечила себе выход в стадию плей-офф в Кубке России, но продолжит участие в нижней сетке турнира.

Следующий матч в Кубке «барсы» проведут только весной. Соперник станет известен уже в ближайшие дни по результатам жеребьевки.

Читайте также: ФК «Черноморец» в Москве крупно проиграл «Родине» и вылетел из Кубка России. Матч 6 раунда Пути регионов Кубка России прошел 1 ноября на стадионе академии ФК «Спартак» им. Ф. Черенкова.