ФК «Сочи» будет играть под руководством нового наставника Дмитрия Хохлова

Дмитрий Хохлов заменил ушедшего Курбана Бердыева. Он уже выступал в качестве главного тренера, например, будучи руководителем ПФК «Кубань».

Три месяца работы и пять официальных матчей. Такое наследие оставил после себя в Сочи Курбан Бердыев. Ответа, почему ушел титулованный тренер, пока нет. Формально можно придраться к результатам. Победы над ЦСКА и «Динамо», но при этом поражения от «Оренбурга», «Факела» и «Крыльев Советов». Вызывало вопросы качество игры, были проблемы с составом. И все-таки это текущие проблемы, а Бердыев приходил на длинную дистанцию, но быстро сошел.

«Было неожиданно. Курбан Бекиевич утром объявил, что покидает команду, поэтому сейчас как раз обсуждаем с коллегами, как что менять, что оставлять. Вообще ― как проводить подготовку», ― рассказывает и. о. главного тренера ФК «Сочи» Дмитрий Хохлов.

Отвечают за команду теперь два Дмитрия ― Кириченко и Хохлов. Первый долго работал с Бердыевым, второй впервые пополнил его штаб именно в Сочи. За главного сейчас все-таки Хохлов. Уроженец Краснодара, в отличие от Кириченко, уже был главным тренером. В «Кубани», «Динамо» и волгоградском «Роторе». Принимать команду по ходу сезона 47-летнему специалисту не привыкать.

«Одна из основных, может быть, задач сейчас ― забыть неудачу, пережить ее, отреагировать правильно и готовиться с положительными эмоциями к игре», ― сообщает Дмитрий Хохлов.

У Хохлова в карьере уже было одно дерби с «быками». Еще у руля «желто-зеленых». Было это в августе 2015 года на стадионе «Кубань». Дмитрий Валерьевич его не проиграл ― ничья 1:1. Теперь нужно воодушевить болельщиков на сочинском «Фиште».

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», Курбан Бердыев покинул пост главного тренера ФК «Сочи».