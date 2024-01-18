ФК «Сочи» арендовал нападающего из Венесуэлы
Спорт
18.01.2024 20:02
О трансфере 21-летнего форварда венесуэльского «Каракаса» Сауля Гуарирапы стало известно 18 января.
Нападающий перешел в «Сочи» на правах арены и проведет в команде вторую половину сезона 2023/24. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа игрока.
Гуарирапа выступает за «Каракас» в чемпионате Венесуэлы с 2019 года. В 69 матчах он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Он также имеет в своем активе 4 матча в составе молодежной сборной Венесуэлы.
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