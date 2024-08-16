ФК «Сочи» арендовал экс-игрока сборной России Владимира Писарского

О трансфере 28-летнего нападающего «Крыльев Советов» стало официально известно 16 августа.

Руководители «Сочи» и «Крыльев Советов» договорились об аренде Владимира Писарского до конца текущего сезона. У «барсов» есть приоритетное право выкупа футболиста после аренды.

Владимир Писарский будет выступать за «Сочи» под седьмым номером, сообщает пресс-служба клуба.

Владимир Писарский до июня 2023 года выступал под фамилией Сычевой. Он начинал карьеру в «Крымтеплице». Также выступал за «Иртыш» и «Оренбург».

В ноябре 2022 года Писарский получил вызов в сборную России и отыграл тайм в товарищеском матче против Таджикистана.

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