Защитник «Сочи» Ваня Дркушич продолжит карьеру в «Зените»

О трансфере 24-летнего словенского защитника стало официально известно 13 августа.

Руководители «Сочи» и «Зенита» договорились о переходе Ване Дркушича. За «Сочи» он провел 66 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Вместе с командой он завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги в сезоне 2021/22. Этим летом Дркушич выступил за сборную Словении на чемпионате Европы в Германии.

Дркушич тепло попрощался с командой и сказал, что навсегда останется болельщиком «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Читайте также: защитник ФК «Сочи» Аттьят-Алла сбежал из расположения команды. Новости о том, что футболист планирует перейти в египетский «Аль-Ахли», появились еще в апреле.