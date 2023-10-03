ФК «Рубин» пожаловался в РФС на нарушения в матче с «Краснодаром»

Казанский «Рубин» обратился в экспертный судейский комитет РФС с жалобой на решения судей в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

По данным Российского футбольного союза, представители казанского клуба попросили рассмотреть гол нападающего Джона Кордобы. В клубе уверены, что гол был забит с нарушением правил.

ФК «Краснодар» с 24 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Рубин» находится на 13-м месте с 9 очками. Если ЭСК рассмотрит жалобу «Рубина» и встанет на его сторону, то в копилке казанской команды все равно будет только 9 очков после 10 игр, а «быки» продолжая лидировать с 24 очками, сообщает «Спорт Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» 30 сентября в матче 10-го тура чемпионата России обыграл «Рубин». Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 2:0. В первом тайме на 24 минуте гол забил нападающий Джон Кордоба. Во втором тайме на 86 минуте преимущество «быков» удвоил форвард Олусегун.