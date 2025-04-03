ФК «КубГУ» уступил Broke Boys в первом матче Кубка Alma mater в Краснодаре

Первая игра Кубка Alma mater между ФК «КубГУ» и медиафутбольной командой Broke Boys прошла 3 апреля на стадионе академии ФК «Краснодар». Хозяева проиграли со счетом 0:2.

На перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:1, медийные гости забили кубанцам на 12-й минуте. Отличился нападающий Илья Мазуров или «Мазур».

Второй тайм начался с удаления у «КубГУ» — Чимука ушел с поля за толчок соперника, а завершился еще одним голом в ворота краснодарцев. На 86-й минуте забил Никита Шершнев («Шерш»).

Матч в Краснодаре прошел по строгим правилам УЕФА, а вот ответную игру в Москве проведут уже по регламенту медиафутбола.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-игрок «Краснодара» Матвей Сафонов пожелал удачи ФК «КубГУ» в матче Кубка Alma mater. Он записал видео с поддержкой команды университета в преддверии матча.