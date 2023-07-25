ФК «Кубань Холдинг» представил форму к новому сезону на фоне станичных пейзажей

Домашний комплект одежды дизайнеры выполнили в белом цвете, а гостевой — в строгом черном.

Фанаты конкурирующих клубов часто называют футболистов и болельщиков кубанской команды «колхозниками». В свою очередь представители «Кубань Холдинга» решили это обыграть.

На фотографиях игроков в новой форме можно увидеть на фоне деревенского пастбища, на котором пасется стадо лошадей. На следующей фотографии игроки кубанского клуба присели отдохнуть на рулонах соломы. Также футболисты позируют за рулем старого советского грузовика с облупившейся краской, и даже в ковше трактора-погрузчика.

«Мы не забываем про свою идентичность: принадлежность к лучшему коневодческому хозяйству в стране и одному из передовых аграрных районов Краснодарского края, поэтому, сомнений в выборе локации для презентации игровой формы у нас не было», — написано в Telegam-канале ФК «Кубань Холдинг».

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