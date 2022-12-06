ФК «Краснодар» занял второе место среди клубов РПЛ по посещаемости матчей
Спорт
06.12.2022 21:33
В РПЛ представили рейтинг клубов по посещаемости домашних матчей по итогам первой части сезона 2022/23.
Лидером среди клубов РПЛ по посещаемости стал «Зенит». В среднем, его домашние матчи посещают 34 тыс. 29 человек. Второе место занял «Краснодар» с показателем 24 тыс. 336 болельщиков. На третьем месте «Динамо» — 17 тыс. 481 человек.
Худший показатель посещаемости показали «Химки» — 2 тыс. 292, «Сочи» — 3 тыс. 586 и «Урал» — 4 тыс. 59, сообщает RT.
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