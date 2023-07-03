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ФК «Краснодар» за неделю проведет три дерби с кубанскими клубами без зрителей

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-za-nedelyu-provedet-tri-derbi-s-kubanskimi-klubami-bez-zritelej
ФК «Краснодар» за неделю проведет три дерби с кубанскими клубами без зрителей
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Во время летних сборов футболисты «Краснодара» за неделю с 8 по 15 июля проведут сразу три товарищеских матча против известных клубов из Краснодарского края.

Так, 8 июля «быки» сыграют с новороссийским «Черноморцем», 11 июля — с ПФК «Кубань», а 15 июля — с «Сочи».

Все три матча в рамках июльского сбора пройдут в Краснодаре без присутствия зрителей.

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