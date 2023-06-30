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ФК «Краснодар» подписал контракт с защитником «Оренбурга» Александром Эктовым

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-podpisal-kontrakt-s-zashhitnikom-orenburga-aleksandrom-ektovym
ФК «Краснодар» подписал контракт с защитником «Оренбурга» Александром Эктовым
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Ранее стороны достигли принципиального согласия, накануне футболист успешно прошел медосмотр, а сегодня были улажены последние формальности», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Александр Эктов выбрал 23 игровой номер. В прошлом сезоне защитник провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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