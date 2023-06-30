ФК «Краснодар» подписал контракт с защитником «Оренбурга» Александром Эктовым
Спорт
30.06.2023 18:24
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Ранее стороны достигли принципиального согласия, накануне футболист успешно прошел медосмотр, а сегодня были улажены последние формальности», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Александр Эктов выбрал 23 игровой номер. В прошлом сезоне защитник провел за «Оренбург» 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Читайте также: защитник ФК «Краснодар» Сергей Бородин перешел в «Торпедо».