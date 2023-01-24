Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФК «Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Бунедкор» со счетом 1:0

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-v-tovarishheskom-matche-obygral-bunedkor-so-schetom-1-0
ФК «Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Бунедкор» со счетом 1:0
Фото fckrasnodar.ru

Игра прошла 24 января в Дубае на стадионе «Севенс». Там команды проводят зимние сборы.

Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 14 минуте он реализовал пенальти, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

«Бунедкор» — пятикратный чемпион Узбекистана. В последнем розыгрыше национального чемпионата команда заняла восьмое место.

ФК «Краснодар» после 17 туров РПЛ расположился на восьмом месте, набрав 25 очков.

Читайте также: Рамирес пообещал бросить футбол, если ФК «Краснодар» станет чемпионом России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  2. Собака застряла под крыльцом многоэтажки в Новороссийске
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
  5. В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Прямой эфир
Мы в соцсетях