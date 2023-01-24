ФК «Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Бунедкор» со счетом 1:0

Игра прошла 24 января в Дубае на стадионе «Севенс». Там команды проводят зимние сборы.

Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 14 минуте он реализовал пенальти, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

«Бунедкор» — пятикратный чемпион Узбекистана. В последнем розыгрыше национального чемпионата команда заняла восьмое место.

ФК «Краснодар» после 17 туров РПЛ расположился на восьмом месте, набрав 25 очков.

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