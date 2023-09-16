Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФК «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-v-gostyah-sygral-vnichyu-s-ahmatom
ФК «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом»
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 8 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 16 сентября на стадионе «Ахмат Арена». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 3 минуте открыл полузащитник «Ахмата» Иван Олейников, получивший пас от Камило.

На 21 минуте мяч в ворота «Ахмата» забил Джон Кордоба, но арбитры зафиксировали офсайд, поэтому гол не засчитали. На 40 минуте «быки» все же отправили мяч в ворота противника — Кади Боржес также забил с офсайда, но после просмотра эпизода взятие ворот засчитали.

После результатам «Краснодар» сохранил 1 место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя — «Крыльев Советов» все еще составляет 3 очка.

Читайте также: ФК «Краснодар» попросил работодателей отпустить болельщиков на матч Кубка России.
Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 сентября
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях