ФК «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» со счетом 2:0

Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 14 тура Российской премьер-лиги прошел в Нижнем Новгороде 22 октября.

На 17 минуте полузащитник «быков» Ильзат Ахметов замкнул передачу Джона Кордобы и вывел команду вперед. Сразу два игрока «Пари НН» в этом поединке получили красные карточки — Мамаду Майга и Никита Каккоев. На последней добавленной минуте второй гол «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

В следующем матче «Краснодар» на своем стадионе 30 октября примет лидера чемпионата — «Зенит».

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