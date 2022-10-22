ФК «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» со счетом 2:0
Спорт
22.10.2022 15:56
Матч 14 тура Российской премьер-лиги прошел в Нижнем Новгороде 22 октября.
На 17 минуте полузащитник «быков» Ильзат Ахметов замкнул передачу Джона Кордобы и вывел команду вперед. Сразу два игрока «Пари НН» в этом поединке получили красные карточки — Мамаду Майга и Никита Каккоев. На последней добавленной минуте второй гол «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.
В следующем матче «Краснодар» на своем стадионе 30 октября примет лидера чемпионата — «Зенит».
Читайте также: ФК «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Кубка России по футболу.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске уже сутки горит городская свалка
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Шины лопнули, колесо сломалось: фуру на трамвайные пути в Краснодаре «завел» навигатор
- В Краснодаре с 5 ноября отключат фонтаны на зиму
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины