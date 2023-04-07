ФК «Краснодар» узнал соперника по второму этапу полуфинала Кубка России

Жеребьевка второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России состоялась вечером 6 апреля в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

Участники программы «Кубок наш» определили соперников по полуфиналу турнира. Так, «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» на выезде с «Акроном» из Тольятти. Матчи пройдут с 18 по 20 апреля. Точные даты и время начала встреч станут известны позже.

В рамках второго этапа полуфинала Кубка командам предстоит сыграть между собой один матч. При ничейном счете в основное время, победителя определят в серии пенальти. Победители двух пар сыграют друг с другом в первом этапе финала Пути регионов, сообщает пресс-служба РФС.

Читайте также: ФК «Краснодар» дома обыграл «Ростов» по пенальти. Матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России прошел 6 апреля на поле «быков». Основное время завершилось ничьей — 1:1, в серии пенальти со счетом 5:3 победил «Краснодар».