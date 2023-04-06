ФК «Краснодар» дома обыграл «Ростов» по пенальти
Матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России прошел 6 апреля на поле «быков». Основное время завершилось ничьей — 1:1, в серии пенальти со счетом 5:3 победил «Краснодар».
Первый гол на 23 минуте забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян после ошибочной передачи вратаря «Ростова» Сергея Песьякова с границы штрафной.
На 53 минуте второй гол забил полузащитник «Ростова» Роман Тугарев — после передачи вдоль линии штрафной полузащитник Хорен Байрамян пропустил мяч между ног. Тугарев перехватил мяч и пробил под дальнюю штангу.
Пенальти реализовали футболисты «Краснодара» реализовали пять своих ударов, у «Ростова» 11-метровый не забил защитник Данила Прохин.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», космонавт Матвеев дал старт матчу ФК «Краснодар» с «Ростовом» из центра управления полетами.
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