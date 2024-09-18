ФК «Краснодар» уступил ЦСКА в матче Кубка России

Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между ФК «Краснодар» и московским ЦСКА прошел 18 сентября на столичном стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы забили дважды: на 32-й минуте отличился сербский защитник Милан Гаич, на 89-й — российский полузащитник Матвей Кисляк. «Быкам» в этой игре ни одного гола забить не удалось. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА.

ФК «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С, у команды девять очков за четыре игры.

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