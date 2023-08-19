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ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» на домашней арене

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-sygral-vnichyu-s-lokomotivom-na-domashnej-arene
ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» на домашней арене
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги прошел 19 августа на домашнем стадионе «быков».

Счет на 47 минуте открыл полузащитник «быков» Ильзат Ахметов. Жуан Баши получил пас от Никиты Кривцова и пробил с границы штрафной в дальний нижний. Вратарь «Ростова» Илья Лантаров отразил удар, но Ахметов успел на добивание.

На 97 минуте матча счет сравнял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Игра закончилась со счетом 1:1.

По итогам пяти туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 13 очками.

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