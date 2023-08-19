ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» на домашней арене
Спорт
19.08.2023 21:36
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги прошел 19 августа на домашнем стадионе «быков».
Счет на 47 минуте открыл полузащитник «быков» Ильзат Ахметов. Жуан Баши получил пас от Никиты Кривцова и пробил с границы штрафной в дальний нижний. Вратарь «Ростова» Илья Лантаров отразил удар, но Ахметов успел на добивание.
На 97 минуте матча счет сравнял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Игра закончилась со счетом 1:1.
По итогам пяти туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 13 очками.
Читайте также: бразильский защитник Витор Тормена стал игроком ФК «Краснодар».