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ФК «Краснодар» сыграет во втором этапе финала Кубка России 17 мая на домашнем стадионе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-sygraet-vo-vtorom-etape-finala-kubka-rossii-17-maya-na-domashnem-stadione
ФК «Краснодар» сыграет во втором этапе финала Кубка России 17 мая на домашнем стадионе
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Во втором этапе финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом». Матч начнется 17 мая в 19:30 на стадионе «Краснодар».

В рамках этой встречи «Краснодар» и «Урал» сыграют за право выхода в Суперфинал Кубка России. Победителю встречи на этом этапе турнира предстоит сыграть с ЦСКА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» обыграл «Акрон» в серии пенальти в первом этапе финала Пути регионов Кубка России. Матч прошел вечером 3 мая на стадионе «Краснодар».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Выявить победителя матча предстояло в серии пенальти. При исполнении 11-метровых ударов сильнее оказались игроки «Краснодара». Счет серии: 4:2.

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