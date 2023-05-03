«Краснодар» обыграл «Акрон» в серии пенальти в первом этапе финала Кубка России

Первый матч финала Пути регионов Кубка России по футболу прошел вечером 3 мая на стадионе «Краснодар».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Выявить победителя матча предстояло в серии пенальти. При исполнении 11-метровых ударов сильнее оказались игроки «Краснодара». Счет серии: 4:2.

Все футболисты «быков», исполнявшие пенальти в серии, смогли реализовать свои удары — Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Ильзат Ахметов и Жоау Батчи. В составе «Акрона» пенальти реализовали только Константин Савичев и Абу-Саид Эльдарушев. Удары Евгения Песегова и Владимира Азарова отбил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

После этой победы «Краснодар» вышел во второй этап финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом» за право выхода в суперфинал турнира. Дата и время начала матча станут известны позже.

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