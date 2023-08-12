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ФК «Краснодар» согласовал трансфер бразильского защитника Витора Тормены

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-soglasoval-transfer-brazilskogo-zashhitnika-vitora-tormeny
ФК «Краснодар» согласовал трансфер бразильского защитника Витора Тормены
Витор Тормена. Фото scbraga.pt

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с португальской командой «Браги» о переходе в состав «быков» бразильского защитника Витора Тормены.

По данным журналиста Фабио Алейшо, «Краснодару» осталось согласовать детали трансфера защитника с португальским клубом.

Трансфер Тормены оценивали в 3-4 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает 5 млн евро, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за переход Тормене «быки» готовы заплатить 3-4 млн евро. Защитник перешел в «Брагу» в 2019 году из «Жил Висенте». В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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