ФК «Краснодар» согласовал трансфер бразильского защитника Витора Тормены

Футбольный клуб «Краснодар» договорился с португальской командой «Браги» о переходе в состав «быков» бразильского защитника Витора Тормены.

По данным журналиста Фабио Алейшо, «Краснодару» осталось согласовать детали трансфера защитника с португальским клубом.

Трансфер Тормены оценивали в 3-4 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает 5 млн евро, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за переход Тормене «быки» готовы заплатить 3-4 млн евро. Защитник перешел в «Брагу» в 2019 году из «Жил Висенте». В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.