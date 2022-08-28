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ФК «Краснодар» разгромил «Торпедо» в матче 7-го тура РПЛ

Спорт
28.08.2022 20:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-razgromil-torpedo-v-matche-7-go-tura-rpl
ФК «Краснодар» разгромил «Торпедо» в матче 7-го тура РПЛ
Фото fckrasnodar.ru

Матч в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прошел 28 августа на стадионе «Арена Химки».

Счет на 31-й минуте с передачи форварда Джона Кордобы открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он же на 44-й минуте увеличил преимущество «быков».

Третий гол на 54-й минуте забил Джон Кордоба. На 58-й минуте нападающий «Краснодара» Никита Кривцов забил гол в свои ворота. На 90-й минуте полузащитник Ильзат Ахметов забил свой первый мяч за «быков».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Краснодара».

ФК «Краснодар» с 14 очками поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком занимает 15 место, сообщает «Чемпионат».

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