ФК «Краснодар» разгромил «Ростов» в Зимнем Кубке РПЛ

Матч между командами прошел вечером 11 февраля в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Краснодара».

Счет в матче уже на 10 минуте открыл новичок «быков» Кевин Ленини. На 43 минуте еще один новичок команды — Кобнан Мозес удвоил преимущество в счете. Во втором тайме Джон Кордоба оформил дубль, забив на 59 и 78 минутах.

Игра между «Краснодаром» и «Ростовом» стала завершающей на Зимнем Кубке РПЛ. После этой победы «быки» с 6 очками поднялись на второе место турнирной таблицы. Победителем стал московский «Спартак», набравший 8 очков. «Сочи» с 3 очками занял третье место, «Ростов» с 1 набранным очком на четвертом месте.

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