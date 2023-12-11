ФК «Краснодар» проведет зимние сборы в ОАЭ

Футболисты и тренерский штаб «быков» ушли в зимний отпуск с 11 декабря, сыграв последний официальный матч в 2023 году.

Теперь игроки «Краснодара» соберутся только 18 января на клубной базе, где пройдут плановое медицинское обследование после отпуска. Во время зимней паузы в чемпионате и Кубке России «быки» проведут два зимний сборах в ОАЭ: с 21 января по 8 февраля в Дубае и с 11 по 23 февраля в Абу-Даби.

Некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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