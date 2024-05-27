ФК «Краснодар» проведет всю предсезонную подготовку на собственной базе
Спорт
27.05.2024 16:32
После завершения очередного сезона в Российской премьер-лиге «быки» ушли на летний отпуск.
Большинство футболистов «Краснодара» отправились отдыхать. Девять игроков отправились в национальные команды: Сафонов и Черников в сборную России, Кордоба и Кастаньо — Колумбии, Оласа — Уругвая, Ленини — Кабо-Верде, Алонсо — Парагвая, Сперцян и Арутюнян — Армении.
Из отпуска команда выйдет 13 июня и соберется в Краснодаре для прохождения медицинского обследования. После этого футболисты приступят к тренировкам на базе «Четук».
«Всю предсезонную подготовку «Краснодар» проведет на своей базе», — сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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