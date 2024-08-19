ФК «Краснодар» продлил контракт с Мозесом до июня 2028 года

«Черно-зеленые» заключили новое соглашение с 21-летним нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном Дэвидом.

Новый контракт рассчитан до июня 2028 года. За «быков» Мозес играет с весны 2023 года. За это время он провел 40 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевых передачи.

«Я очень рад продлить контракт с «Краснодаром». С нетерпением смотрю в будущее и приложу все усилия, чтобы клуб гордился мной, а болельщики были довольны», — цитирует форварда пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 18 августа обыграл «Пари НН» благодаря дублю Мозеса.