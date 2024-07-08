ФК «Краснодар» представил новую игровую форму на сезон 2024/25
Спорт
08.07.2024 21:26
Игровую форму для футболистов «Краснодара» произвели под собственным брендом. Над ее созданием трудилась клубная команда дизайнеров.
Домашний комплект формы выполнили в строгом стиле, уделив особое внимание эмблеме, которую разместили в самом центре композиции.
Принт гостевого комплекта игровой формы имеет сходство с травертином. Это сделали, чтобы во время выездных матчей напомнить игрокам и болельщикам «Краснодара» о родных стенах.
«Представляем игровую форму «быков». Строгая классика и частичка дома на выезде», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».
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