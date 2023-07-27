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ФК «Краснодар» представил два комплекта формы в шахматном стиле для юных «быков»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-predstavil-dva-komplekta-formy-v-shahmatnom-stile-dlya-yunyh-bykov
ФК «Краснодар» представил два комплекта формы в шахматном стиле для юных «быков»
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Игровые и тренировочные комплекты представил футбольный клуб «Краснодар».

«Домашний комплект — игра в ассоциации: подумай о символе команды и найдешь его на форме. Ключевым элементом выездной формы стала шахматная клетка: это и важная деталь фирменного стиля, и способ выделиться в городской среде», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Форма доступна в интернет-магазине и в официальных клубных магазинах в Краснодаре.

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