ФК «Краснодар» представил два комплекта формы в шахматном стиле для юных «быков»

Игровые и тренировочные комплекты представил футбольный клуб «Краснодар».

«Домашний комплект — игра в ассоциации: подумай о символе команды и найдешь его на форме. Ключевым элементом выездной формы стала шахматная клетка: это и важная деталь фирменного стиля, и способ выделиться в городской среде», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Форма доступна в интернет-магазине и в официальных клубных магазинах в Краснодаре.

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