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ФК «Краснодар» предложил за Жоао Марсело из «Крузейро» 6 млн евро

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-predlozhil-za-zhoao-marselo-iz-kruzejro-6-mln-evro
ФК «Краснодар» предложил за Жоао Марсело из «Крузейро» 6 млн евро
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Краснодарская команда планирует приобрести бразильского защитника Жоао Марсело и сделала финансовое предложение.

Однако руководство бразильского клуба «Крузейро» сочло 6 млн евро недостаточной суммой и отклонило предложение. В клубе просят за Жоао Марсело 12 млн евро.

Контракт защитника Марсело с «Крузейро» рассчитан до конца 2028 года. В этом сезоне футболист провел 31 матч, оформив 2 голевые передачи, сообщает Sports.ru.

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