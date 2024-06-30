ФК «Краснодар» предложил за Жоао Марсело из «Крузейро» 6 млн евро

Краснодарская команда планирует приобрести бразильского защитника Жоао Марсело и сделала финансовое предложение.

Однако руководство бразильского клуба «Крузейро» сочло 6 млн евро недостаточной суммой и отклонило предложение. В клубе просят за Жоао Марсело 12 млн евро.

Контракт защитника Марсело с «Крузейро» рассчитан до конца 2028 года. В этом сезоне футболист провел 31 матч, оформив 2 голевые передачи, сообщает Sports.ru.

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