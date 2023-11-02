ФК «Краснодар» подарил своей 83-летней болельщице из Москвы фирменный мяч

Болельщица «быков» Лилия Белоус живет в столице, но старается посещать матчи «Краснодара», когда они приезжают.

Так, Лилию Белоус заметили на гостевом кубковом матче против ФК «Спартак» в секторе активных болельщиков. Она вовсю кричала: «Краснодар — столица юга», не уступая молодым фанатам.

От всех «черно-зеленых» болельщице подарили мяч с автографами участников команды.

«Огромное уважение Лилии Сергеевне! Мы очень гордимся и благодарим за поддержку таких невероятных болельщиков», — пишет пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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