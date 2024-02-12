ФК «Краснодар» планирует усилить команду полузащитником и нападающим

Руководство ФК «Краснодар» хочет усилить команду на вторую половину РПЛ.

Сейчас для «быков» активно ищут правого вигнера и нападающего. Потенциальные игроки присоединятся к команде на зимних сборах.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич попросил руководство клуба закрыть вопрос по трансферам новых игроков за две недели до начала второй части РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

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