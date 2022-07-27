ФК «Краснодар» оштрафовали на 200 тыс. рублей за появление Галицкого в судейской комнате

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий зашел в судейскую комнату после домашнего матча со «Спартаком», который прошел 23 июля и завершился со счетом 1:4 в пользу гостей.

«КДК РФС оштрафовал ФК «Краснодар» на 200 тыс. рублей за появление постороннего лица в судейской комнате и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно», — сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что появление президента «Краснодара» Сергея Галицкого в судейской комнате после матча отмечено в рапорте. Он пообещал не оставлять без внимания не обеспечение безопасности «Краснодаром».

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