ФК «Краснодар» оштрафовали на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды

Фото пресс-службы РФС

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС во время заседания, которое состоялось 13 октября.

«Краснодар» оштрафовали на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в домашнем матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Ростова», который прошел 9 октября.

В этой игре «быки» заработали удаление, а также предупреждение троих игроков и двоих официальных лиц клуба, сообщает пресс-служба РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» проиграл «Ростову», ведя в счете 2:0 после первого тайма. На голы Олосегуна и Кордобы, «желто-синие» ответили тремя забитыми мячами. Их авторами стали на 51-й минуте Александр Сильянов, на 59-й минуте с пенальти — Дмитрий Полоз и на 75-минуте — Алексей Миронов. Итог матча — 3:2 в пользу «Ростова».