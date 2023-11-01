ФК «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в Кубке России

Матч 6 тура Пути РПЛ Кубка России прошел вечером 1 ноября на стадионе «Открытие Арена». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара».

Счет в матче уже на 3 минуте открыл форвард «быков» Александр Кокшаров. Через 5 минут нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счет точным ударом с пенальти.

В конце первого тайма хозяева поля вышли вперед в счете после гола Наиля Умярова, вышедшего один на один с вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым.

На 60 минуте «быки» сравняли счет. Александр Кокшаров замкнул прострел партнера по команде, оформив дубль. На 74 минуте «Краснодар» вышел вперед в счете после дальнего удара защитника Александра Эктова. Мяч залетел в ворота «Спартака» рикошетом от защитника Даниила Денисова, поэтому на него записали автогол.

На 83 минуте в ворота «быков» снова назначили пенальти. Исполнять его опять пошел Соболев. Он отправил мяч в сетку ворот с 11-метровой отметки, но судьи гол не засчитали, решив, что форвард «Спартака» при исполнении удара совершил два касания.

После 6 матчей в группе D «Краснодар» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в стадию плей-офф на весну. Итоговое место «быков» в группе определится 2 ноября после матча «Динамо» и «Пари НН». Команда узнает соперника по Кубку в ближайшие дни.

Читайте также: ФК «Сочи» дома обыграл «Факел» и вышел в плей-офф Кубка России. Матч 6 тура Пути РПЛ Кубка России прошел вечером 1 ноября на стадионе «Фишт» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.