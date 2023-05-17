ФК «Краснодар» обыграл «Урал» в домашнем матче

Счет на 9 минуте открыл защитник «быков» Кайо — краснодарцы получил::и право на угловой, Эдуард Сперцян сделал подачу в центр штрафной, Кайо отбил головой, а мяч после отскока от газона влетел под штангу.

На 22 минуте счет сравнял нападающий «Урала» Эрик Бикфалви — Александр Юшин перевел мяч на левый угол штрафной, откуда Андрей Егорычев пробил в касание. Голкипер «быков» мяч поймал, но отпустил от себя, поэтому Бикфалви сыграл на добивании.

После перерыва «Краснодар» вышел вперед — на 59 минуте Михайло Баньяц из-за штрафной ударил по мячу, но попал в штангу. Джон Кордоба угадал с отскоком и забил гол из вратарской.

По результатам матча «Краснодар» вышел в Суперфинал FONBET Кубка России. «Быков» ждет матч с ЦСКА в Москве 11 июня.