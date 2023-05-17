ФК «Краснодар» обыграл «Урал» в домашнем матче
Матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России прошел 17 мая на поле «быков». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара».
Счет на 9 минуте открыл защитник «быков» Кайо — краснодарцы получил::и право на угловой, Эдуард Сперцян сделал подачу в центр штрафной, Кайо отбил головой, а мяч после отскока от газона влетел под штангу.
После перерыва «Краснодар» вышел вперед — на 59 минуте Михайло Баньяц из-за штрафной ударил по мячу, но попал в штангу. Джон Кордоба угадал с отскоком и забил гол из вратарской.
По результатам матча «Краснодар» вышел в Суперфинал FONBET Кубка России. «Быков» ждет матч с ЦСКА в Москве 11 июня.
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