ФК «Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче 3-го тура Кубка России

Матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубок России между «Краснодаром» и «Пари НН» прошел 28 августа в Нижнем Новгороде.

Единственный гол в игре на 36-й минуте забил хавбек «быков» Данила Козлов с подачи нападающего Федора Смолова.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара».

Этот матч стал юбилейным для защитника «быков» Сергея Петрова. Футболист провел за краснодарский клуб 300 игр.

«Сергей Петров открыл клуб 300! Он первым провел именно столько матчей за «Краснодар». Поздравляем нашего Петю и благодарим его за преданность «быкам», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

«Краснодар» после трех стартовых туров Кубка России с 9-ю очками занимает первое место в группе C.

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