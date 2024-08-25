ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ

Матч 6-го тура МИР Российской Премьер-лиги между командами «Краснодар» и «Динамо» 25 августа прошел в Москве на ВТБ Арене — Центральном стадиона Динамо имени Льва Яшина.

На 25-й минуте игры счет открыл бразильский форвад «Краснодара» Виктор Са. Во втором тайме ни одного гола команды не забили. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Краснодара».

В первом круге сезона РПЛ «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 3:1, во втором — со счетом 1:0.

ФК «Краснодар» с 12 очками располагается на четвертой строчке турнирной таблицы. «Динамо» с таким же количество очком после 6 игр находится на 3-м месте, пишет «Чемпионат».

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