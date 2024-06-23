ФК «Краснодар» обыграл «Кубань» в первом контрольном матче летних сборов

Контрольный матч ФК «Краснодар» и «Кубань» прошел 23 июня на поле Академии ФК «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара»

Счет на 50 минуте игры открыл Константин Дорофеев. До конца матча «Кубани» не удалось изменить ситуацию.

«Быки» победили в первом контрольном матче летних сборов!», — написала пресс-служба клуба в Telegram.

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