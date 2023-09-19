ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» в Кубке России в серии пенальти

Матч 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел 19 сентября на стадионе «Краснодар». В основное время встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 21 минуте открыл бразильский новичок «Динамо» Бителло после успешной контратаки. «Краснодару» удалось забить ответный мяч только на 70 минуте — отличился Кади Боржес.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались «быки» — 4:2. В составе «Краснодара» отличились: Кади Боржес, Александр Кокшаров, Александр Черников и Кевин Ленини, а Жоау Батчи не забил. У «Динамо» 11-метровые реализовали Нгамале и Бальбуэна, а Федор Смолов и Константин Тюкавин оказались не точны.

После этой победы «Краснодар» поднялся на второе место в таблице группы D. Следующий матч в турнире «быки» проведут 4 октября на домашней арене против «Пари НН».

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