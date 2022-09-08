ФК «Краснодар» объявил о покупке полузащитника португальского «Шавеша» Ленини

Кевин Ленини. Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

«Краснодар» и португальский клуб оформили трансфер 25-летнего футболиста. Кевин Ленини подписал контракт с «быками» до 30 июня 2025 года. Он будет выступать за команду под номером 16.

Ленини — уроженец Кабо-Верде, он обучался в академии местного клуба «Чаденсе». После переехал в Португалию, где и состоялся его профессиональный дебют в «Оливейренсе».

Футболист успел поиграть за «Анадию» и «Сертаненсе» на правах аренды. По истечении контракта с «Оливейренсе» перешел в «Шавеш». Сначала играл во втором составе, но со временем пробился в основную команду и провел за нее 42 матча, отметившись одним голом, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Детали трансфера не разглашаются, однако портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тыс. евро.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне ФК «Краснодар» подписал еще одного игрока португальского «Шавеша» Батчи.