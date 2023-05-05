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ФК «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по скандальной ситуации в матче со «Спартаком»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-obratilsya-v-esk-rfs-po-matchu-so-spartakom
ФК «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по скандальной ситуации в матче со «Спартаком»
Фото vk.com/fckrasnodar

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

ФК «Краснодара» направил в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) обращение по матчу 24-го тура МИР РПЛ, который состоялся 24 апреля.

Обращение направлено по поводу решения главного судьи Владислава Безбородова не назначить пенальти в ворота «Спартака» на 70-й минуте встречи, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч 24-го тура «Спартак М» — «Краснодар» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоялся 24 апреля на стадионе Открытие Банк Арена. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Спартака».

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