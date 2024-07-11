ФК «Краснодар» намерен приобрести бразильского защитника Диего Косту

Информация о возможном трансфере футболиста в краснодарский клуб появилась в бразильских СМИ.

Близкий к ситуации источник сообщил, что руководство «Краснодара» связалось с коллегами из «Сан-Паулу» по переходу 24-летнего центрального защитника Диего Косты.

Сейчас сделка находится в стадии реализации. Сумму трансфера оценивают в 7,5 млн евро, сообщает издание Globo.

Диего Энрике Коста Барбоза — воспитанник «Сан-Паулу». За свой клуб он провел 69 матчей, в которых забил 1 гол.

Читайте также: парагвайский защитник Хуниор Алонсо ушел из ФК «Краснодар» в «Атлетико Минейро». Футболист активировал опцию и прервал контракт с «быками».