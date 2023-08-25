ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Факелом»

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги прошел 25 августа на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Встреча с аутсайдером таблицы завершилась нулевой ничьей.

Обе команды по ходу матча имели реальные шансы открыть счет, но не сумели их реализовать. С первых минут гости и хозяева поля создали несколько опасных моментов, но забить не смогли.

На 13 минуте матча Джон Кордоба вызвался на пенальти, но реализовать его не смог — мяч улетел в штангу. На 65 минуте матча защитник «быков» Кайо получил травму, его заменил Сергей Петров.

Несмотря на ничью, «Краснодар» сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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